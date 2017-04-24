قتلى وجرحى في غارة جوية استهدفت مستشفى ب “إدلب” السورية

متابعات-فجر :

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وعاملون بالقطاع الطبي في سوريا اليوم الثلاثاء، إن ضربات جوية سورية أو روسية أسفرت عن مقتل أكثر من 14 مدنياً وأضرار مادية فادحة في مستشفى ببلدة كفر تخاريم ومحيطها في محافظة إدلب.

وأوضح المتحدث لمستشفى كفر تخاريم ل«رويترز»، إن غارة جوية أصابت فناء المستشفى، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً بينهم مرضى.

وأضاف المرصد، أن الهجمات وقعت في وقت يصعد فيه الطيران السوري والروسي من القصف في إدلب.

وقال المرصد، إنه لم يسقط قتلى جراء القصف الذي أصاب المستشفى، لكنه ذكر أنه بات خارج نطاق الخدمة.

وقال متحدث، «في الثانية فجراً تم استهداف مشفى كفر التخاريم الجراحي بصاروخين، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين والمصابين الذين كانوا في داخل المشفى وخروج المشفى عن الخدمة».

وأضاف المرصد السوري، أن ضربات جوية أخرى إلى الجنوب الغربي من كفر تخاريم أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم مدنيون ومقاتلون من المعارضة.