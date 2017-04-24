إصابة مهاجرين في اشتباكات عنيفة بمخيم مدينة كاليه الفرنسية

متابعات-فجر :

قالت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، إن “نحو عشرة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين جماعات من المهاجرين، بينها خصومات في مدينة كاليه الساحلية بشمال فرنسا، والتي كانت حتى وقت قريب تجتذب الراغبين في محاولة الوصول إلى بريطانيا”. واندلعت مشاجرة ليل الإثنين بمنطقة صناعية قرب الموقع الذي استضاف منطقة عشوائية عرفت باسم “الغابة”، وأزيلت في أكتوبرالماضي بعد توزيع آلاف اللاجئين على مناطق أخرى في فرنسا.وتدخلت قوات الأمن واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لفصل المهاجرين الذين حوصروا في المناوشات ومعظمهم من إريتريا وإثيوبيا. وقالت السلطات إنها “أرسلت نحو 20 قاصراً إلى مراكز استقبال”.وتقول منظمات إنسانية إن “ما يقدر بنحو 400 مهاجر ما زالوا يعيشون بالمنطقة”.واستقطب الساحل الشمالي الفرنسي لسنوات أعداداً كبيرة من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا وآسيا الذين يأملون التسلل عبر نفق القنال إلى بريطانيا، إذ تجتذبهم اللغة الإنجليزية والأقارب والمعارف الموجودون هناك بالفعل واحتمال الحصول على وظائف.