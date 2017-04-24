التعليم تدشن سلسلة من الحلقات التليفزيونية عبر قنوات (دروس عين)

متابعات – فجر :

دشنت وزارة التعليم مؤخراً قنوات ( دروس عين ) بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، باكورة أعمالها من سلسلة حلقات تلفزيونية يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين متضمنة بث دروس مساعدة للطالب يقدمها نخبة من المعلمين المؤهلين لمجموعة مختارة من المواد الدراسية التي تشمل كل الصفوف في المراحل التعليمية الابتدائية و المتوسطة والثانوية، وتساهم في تدريب المُعلم على استخدام التقنية وتوظيفها في التعليم وتهدف إلى تبسيط المفاهيم الصعبة في المواد الدراسية، وكذلك إيجاد مصادر رقمية ثرية تساعد الطلاب وأولياء أمورهم في المذاكرة المنزلية، وتحقق دروس قنوات عين مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق استقطاب المعلمين المتميزين وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب على مستوى المملكة للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في التدريس.

وقد أسهمت شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع نخبة من المعلمين السعوديين بدعم قنوات عين التعليمية بالمحتوى التعليمي للمواد الدراسية والذي تم بثه عبر 12 قناة تعليمية، بواقع أكثر من 2000 مادة تعليمية لكل فصل دراسي تخدم المراحل الثلاث .