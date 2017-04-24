الإصابة تحرم الريال من جهود بيل في المربع الذهبي لدوري الأبطال

متابعات – فجر :

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن استبعاد اللاعب الويلزي جاريث بيل من قائمة الفريق للمباراة المرتقبة غدا الأربعاء أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في الدوري الأسباني.

وأوضح النادي الملكي أن بيل يعاني من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) بالساق اليسرى وهي الإصابة التي اضطرته للخروج في وسط الشوط الأول من مباراة الريال أمام برشلونة أمس الأول الأحد في كلاسيكو الدوري الأسباني.

وقد يغيب بيل ، بسبب هذه الإصابة أيضا ، عن مباراتي الذهاب والإياب أمام أتلتيكو مدريد في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي ، في بيان له اليوم ، : “بعد الفحوص التي أجريت اليوم ، جرى تشخيص الإصابة بأنها إصابة من الدرجة الثانية في عضلة السمانة بالساق اليسرى”.

ولم يحدد الريال موعدا لعودة اللاعب لكنه يقدر مدة العلاج بفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويحل الريال ضيفا على ديبورتيفو غدا الأربعاء ثم يستضيف بلنسية يوم السبت المقبل في الدوري الأسباني فيما يلتقي أتلتيكو ذهابا منتصف الأسبوع المقبل في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وفي الأسبوع التالي ، يحل الريال ضيفا على غرناطة في الدوري الأسباني قبل خوض مباراة الإياب أمام أتلتيكو.

ويواجه الريال السيناريو السيئ وهو غياب بيل عن أربع من هذه المباريات وربما يصبح اللاعب جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق من خلال مباراة أشبيلية في منتصف مايو المقبل.

وأصيب بيل في كاحل القدم خلال نوفمبر الماضي وغاب عن صفوف الفريق لثلاثة شهور بعد الجراحة التي أجرها. ولكن عودته إلى الملاعب تعرضت لصدمة قوية حيث عانى من شد في عضلة السمانة بالساق الأخرى.

وتعرض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال لانتقادات بسبب الدفع باللاعب في مباراة الكلاسيكو أمس الأول الأحد رغم عدم جاهزيته بنسبة 100 بالمئة للمشاركة في المباراة.

وذكرت صحيفة “آس” الأسبانية الرياضية اليوم : “لماذا بدأ بيل مباراة الأحد ؟ تفسيرات زيدان كانت مروعة”. ويتمتع الريال بوجود بدائل عديدة جيدة لبيل مثل إيسكو وماركو أسينسيو وخيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز.