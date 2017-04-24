الداخلية تنظم دورة تدريبية للمراجعين الداخليين بالأجهزة الحكومية

متابعات – فجر :

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، إلرامية إلى المساهمة في النهوض بمهنة المراجعة الداخلية، وتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال التطوير والتدريب، وإلحاقاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والتي تفضل سموه الكريم بالموافقة عليها والهادفة الى تقديم برامج تدريبية للمختصيين بإدارات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، وتطوير الادلة والاجراءات الاسترشادية لادارات المراجعة الداخلية، للنهوض بأداء المراجعين الداخليين، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بأداء عملهم بكفاءة وفاعلية.

فقد اختتمت وزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان (“عناصر المعرفة الخاصة بالتدقيق الداخلي) المنعقدة لمدة( شهر) بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بنادي ضباط قوى الامن الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية عقدت عدد (3) دورات تدريبية لمنسوبي ادارات المراجعة الداخلية والاجهزة الحكومية المختلفة والبالغ عددها (36) جهة حكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات .



ويأتي تنفيذ هذه الدورة ليؤكد المساهمة الرائدة لوزارة الداخلية لمشاركة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -يحفظه الله-.