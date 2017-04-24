“الضبعان” يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة

الرياض – فجر :

رفع المهندس محمد بن صالح الضبعان وكيل أمانة منطقة الرياض للتعمير والمشاريع شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب المهندس محمد الضبعان عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله للثقة الكريمة بترقيته ..

واعرب المهندس محمد الضبعان عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لدعمه واهتمامه ولمعالي المهندس ابراهيم السلطان امين منطقة الرياض مؤكداُ حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة القطاع البلدي بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكل خاص في ظل الدعم الذي يجده من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ..

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