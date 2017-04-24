المرصد السوري:مقتل نحو 12 شخص جراء غارات جوية استهدفت ريف إدلب

متابعات-فجر:

قتل 12 شخصاً على الأقل اليوم الثلاثاء، جراء غارات “يرجح أنها روسية” استهدفت مناطق في شمال غرب سوريا، وأدت إلى خروج مستشفى ميداني عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “استهدفت غارات يرجح أنها روسية صباح الثلاثاء قرية الدويلة في ريف إدلب الشمالي الغربي، وتسببت بمقتل 12 شخصاً بينهم خمسة مدنيين على الأقل ومقاتلان”.

وأضاف: “بعد نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى ميداني في بلدة كفر تخاريم المجاورة، استهدفت غارات محيط المستشفى، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بعد تضرر المبنى والمعدات”.

وهو المستشفى الثاني الذي يتعرض لغارات في غضون أيام في محافظة إدلب، إذ استهدفت طائرات لم يعرف ان كانت روسية أم سورية السبت، مستشفى ميدانياً داخل مغارة في منطقة عابدين، وتسببت بخروجه عن الخدمة وإصابة خمسة من أفراد طاقم عمله.

وصنفت منظمة الصحة العالمية العام الماضي سوريا بوصفها المكان الأكثر خطراً في العالم للطواقم الطبية.

وفي الرابع من الشهر الحالي، قتل 88 شخصاً بينهم 31 طفلاً، وفق حصيلة للمرصد، جراء هجوم كيماوي على مدينة خان شيخون في إدلب.