الفالح : الأوامر الملكية تجسّد رعاية واهتمام القيادة بالمواطنين

واس-فجر:

رفع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، باسمه ونيابةً عن جميع العاملين في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما جسّدته هذه الأوامر من رعايةٍ واهتمامٍ بشؤون المواطنين، ودعمٍ وتعزيزٍ للمسيرة الإدارية والقيادية في المملكة .

وقال معالي المهندس الفالح في تصريح بهذه المناسبة : ” الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت تعكس مجموعةً من التوجُّهات التي غير المُستغربةً من مولاي خادم الحرمين الشريفين, فقرار إعادة صرف البدلات والمكافآت، على سبيل المثال، هو امتدادٌ لاهتمامه الدائم – أيده الله -، بأحوال أبنائه المواطنين، وحرصه على راحتهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ” .

وأشار إلى أن قرار صرف راتبين لرجالنا البواسل على الحد الجنوبي، يعدّ استمراراً لتقديره الرفيع – حفظه الله -، لما يُقدّمه هؤلاء الأبطال، للدين وللوطن وللمواطنين من تضحياتٍ هي محل الإكبار والاعتزاز من الجميع، وفي مُقدمتهم القيادة الرشيدة .

وأكّد معاليه أن القرارات الملكية الكريمة التي اشتملت على تعييناتٍ جديدة كانت هي الأخرى امتداداً لتوجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، الدائم لتعزيز الفرق القيادية في بلادنا الغالية بالدماء الشابة، من الكفاءات المؤهلة والمشهود لها بحسن الإدارة والخبرة, وحرصه المُستمر على دعم المواقع الإدارية العليا في المناطق بالمساندة المستمرة المُتمثلة في تعيينه – أيده الله – عدداً من نواب أمراء المناطق.

وعبّر معاليه عن شكره وتقديره لإخوانه الذين غادروا مناصبهم، فيما سأل الله العون والسداد والتوفيق لمن اشتملت الأوامر الملكية الكريمة على تكليفهم بمهماتٍ وطنيةً جديدة.

واختتم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تصريحه, بالتأكيد على أن كل هذه الأوامر الكريمة تضخ طاقةً متجددة في شرايين نهضة بلادنا، وتُعزز تقدمها نحو تحقيق طموحاتها التي تُجسدها رؤية المملكة 2030 .

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