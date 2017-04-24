عيادة الأسنان في العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري تتعامل مع 286 شقيق سوري

متابعات_فجر

تعاملت عيادة الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري مع 286 شقيقاً سورياً خلال الأسبوع 224 منذ انطلاق الخدمات في مخيم الزعتري.

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أن العيادات المختصة في طب الأسنان داخل العيادات التخصصية السعودية تسعى لتأمين أفضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة الأسنان ، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم تقديم العلاج لها هي حالات مرضية منتشرة بشكل عام وبسبب الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات مؤكدًا على المستويات العالية التي تسعى الحملة لتقديمها في هذه العيادة بفضل ما تم تأمينه من معدات متطورة.

من جهته أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة ومن خلال عياداتها الموجودة داخل مخيم الزعتري عملت على استحداث قسم متكامل لطب الأسنان لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك ليقدم الخدمات الطبية الشاملة للأسنان لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري من التكاليف المادية للعلاج والتمتع بصحة سنية جيدة.

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