مختبرات الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالرياض تحصل على شهادة الآيزو

متابعات_فجر

اجتازت المختبرات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض, سلسلةً من الاختبارات الصارمة لتقييم الكفاءة المهنية, أجراها مفتشون من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض، وعلى إثر ذلك منحت الكلية قسم علم الأمراض والطب المخبري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض شهادة الاعتماد الدولية الايزو 15189 ، وذلك كأول مدينة طبية خارج الولايات المتحدة الامريكية يتم اختيارها لهذا الاعتماد وذلك للجودة والسمعة العالية التي تتمتع بها مختبراتها الطبية .

وأكد رئيس قسم علم الامراض والطب المخبري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالعزيز العجلان, أن اعتماد الايزو يعد هدفاً رئيساً للمختبرات العالمية لرفع الجودة والكفاءة التشغيلية لاحتوائه على أفضل معايير الممارسة للمختبرات والرفع بها لمعايير دولية صارمة، حيث بدأ تطبيق هذا الاعتماد عام 2003م ، وإلى الآن تم اعتماد 13 مستشفىً فقط على مستوى العالم وجميعها في الولايات المتحدة الامريكية، بينما لم يتم الاعتراف بأي مختبر طبي سريري خارج الولايات المتحدة الامريكية، ولذلك فإن مختبرات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض ستكون أول مختبرات طبية سريرية يتم الاعتراف بها خارج الولايات المتحدة الامريكية.

وأفاد أن اختيار المختبرات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض لاعتماد الايزو والوصول إلى عملية التقييم النهائية هما مصدر فخر واعتزاز لتحقيق أهداف قسم علم الأمراض والطب المخبري ليكون مختبراً مرجعياً رائداً يحتذى به على مستوى المنطقة .

وأثنى العجلان في ختام تصريحه على الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, التي أسهمت في تطوير أداء الرعاية الصحية ووصولها إلى مستويات عالمية لخدمة المريض، مشيداً بالمتابعة المستمرة من معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, وتوجيهاته التي أسهمت في الحصول على هذه الشهادة الدولية، مؤكداً أن خطط الحصول على الاعتمادات العالمية ورفع الانتاجية في العمل هي من أهداف الخطة الخمسية للتطوير المستمر لقسم علم الأمراض والطب المخبري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 م.