” الصحة ” تطلق مشروعًا تطوعيًا صحيًا في شهر رمضان القادم

متابعات_فجر

تستعد وزارة الصحة ضمن مبادراتها لبرنامج المشاركة المجتمعية, لإطلاق مشروع تطوعي صحي خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث يستقطب المشروع الممارسين الصحيين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين للقيام بأعمال تطوعية منظمة ومؤثرة تعكس حبهم للخير واستشعارهم للمسؤولية تجاه مجتمعهم، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضحت الصحة أن المشروع يهدف إلى تمكين منسوبي القطاع الصحي في المملكة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع ، وذلك عبر تهيئة فرص منظمة لمنسوبي القطاع الصحي للتطوع وخدمة المجتمع، وتقديم رعاية صحية أفضل لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإسهام في تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة في العالم الإسلامي، إضافة إلى المساهمة في دعم القوى العاملة لمديريات الشؤون الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت “الصحة” أنها وضعت شروطًا لمن يرغب بالمشاركة في مشروع «سواعد الصحة» منها أن يكون الترشح للمشاركة في المشروع من خلال رابط التسجيل https://goo.gl/Fkfbfu، إضافة لشهادة سارية المفعول من هيئة التخصصات الصحية للمتطوعين الممارسين, وألاّ يقل عمر المتطوع عن 21 سنة، كما أن قبول الترشيح من إدارة المشروع سيكون وفقاً للحاجة الفعلية، علماً أنه ستكون هناك مزايا تحفيزية للمشاركين في هذا المشروع التطوعي.

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