بلدية الغزة بمكة المكرمة تنفذ حملات تفتيشية على عدد من الأحياء الشعبية

متابعات _فجر

نفّذت بلدية الغزة الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم, حملات تفتيشية رقابية ميدانية على عدد من الأحياء الشعبية التابعة للمنطقة, التي ينتشر فيها الباعة المتجولين بعد عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام بعض الفنادق والدور السكنية .

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس حسن بن سعيد خنكار, أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية وبعض السلع التجارية التي تكون معروضة في الطرقات, محدثةً عرقلة للمارة ومعرضة لأشعة الشمس والأتربة والغبار, ولافتقادها لضوابط الحفظ والتخزين والنقل, كما أنها مجهولة المصدر لعدم معرفة مصدر السلع المعروضة بالطرقات .

من جانبه بيّن مدير إدارة الخدمات عماد بيومي, أن الحملة شملت أحياء الحفاير ومنطقة حوش كوير, التي يكثر فيها هؤلاء المخالفين, مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة, بالإضافة إلى حوالي 1000 قطعة من الملابس, كما تمت إزالة بعض الطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية مع إتلاف جميع هذه المصادرات نهائياً .

وأفاد بأن البلدية شددت الرقابة على المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة, ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية, حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم, وداعياً الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات البلدية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 .