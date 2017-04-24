سياحة المدينة المنورة تنفذ برامج وأنشطة بمحطة سكة حديد الحجاز

تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة من خلال خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النشاط السياحي بالمنطقة ، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات في عدد من المواقع بالمدينة المنورة, بما يتناسب مع تطلعات مختلف الفئات العمرية بالتعاون مع عدد من شركائها .

وأوضحت سياحة المدينة المنورة في بيان صحفي, أن الفعاليات البرامج والأنشطة المنفذة بمحطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة التي تحتضنها خلال هذه الفترة هي إحدى الفعاليات التي تنفذها الهيئة بالتزامن مع مناسبة تتويج المدينة المنورة بلقب عاصمة السياحة الإسلامية 2017م ، مؤكدة أن الهيئة انطلاقاً من هذا الأساس تعمل وفق منهجية واضحة تتناسق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية, لإظهار الصورة الحضارية للموقع التاريخي بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية المناسبة التي تحقق الكفاءة والاحترافية العالية وفق مستويات التقييم المحددة لدى الهيئة لضمان تهيئة الأجواء المناسبة لزائري مقر الفعاليات للاستمتاع بالأنشطة والبرامج الترفيهية هناك .

وأكدن الهيئة أنها حرصت بالتنسيق مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة لتكثيف تواجد الحراسات الأمنية الخاصة بمقر سكة حديد الحجاز التي ستشهد خلال العام الجاري العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن رزنامة المناسبة, وذلك لضمان سلامة زوار المحطة والحفاظ على محتويات الموقع التاريخي ، مشيرة إلى أن حالات العبث بمحتويات محطة سكة الحجاز بالمدينة المنورة من قبل بعض الزوار ” محدودة جداً ” خاصةً بعد اتخاذ الهيئة المزيد من الإجراءات التي تضمن تهيئة الموقع وتحويله إلى بيئة آمنة تجذب المئات من زائريه يومياً مع التزام الهيئة بالحفاظ على جميع المحتويات الأثرية التي تحتضنها المحطة التاريخية بالمدينة المنورة .

ودعت سياحة المدينة أهالي المدينة المنورة وزوارها إلى الاستمتاع بالبرامج والفعاليات التي تقام بالمحطة ضمن رزنامة فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م