رئيس الوزراء اليمني يلتقي سفراء بلاده في بلدان الاتحاد الأوروبي

واس – فجر

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في مقر البعثة اليمنية بمدينة جنيف السويسرية، سفراء اليمن في بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.

واستعرض بن دغر خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الحكومة في المناطق المحررة ومعالجة القضايا المستعجلة المتمثلة في حل مشاكل الطلاب ودفع رواتب الدبلوماسيين.

وحث السفراء على مضاعفة الجهود لخدمة الجالية اليمنية والطلاب المبتعثين، مؤكداً أن الحكومة وجّهت بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الأول عام 2017م.