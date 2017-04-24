ولي العهد يستقبل وفدًا من كبار المسؤولين في “جمعية آسيا” التعليمية

واس – فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله في مكتبه بوزارة الداخلية اليوم وفداً من كبار المسؤولين في “جمعية آسيا” التعليمية، يمثّله رئيسة مجلس إدارة الجمعية جوسيت شيران، ومعالي رئيس وزراء باكستان الأسبق الرئيس المشارك في المجلس الاستشاري لمعهد سياسات الجمعية شوكت عزيز، وعدد من أعضاء الجمعية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.