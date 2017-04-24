أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة «56» من طلاب جامعة الملك سعود

الرياض – فجر



يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة السادسة والخمسين من طلاب جامعة الملك سعود، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 رجب 1438هـ.

وبهذه المناسبة ثمن مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، رعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي امتداداً لحرصه الكريم على دعم الجامعة ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بيوم تاريخي في حياتهم يتحولون بعده لخوض غمار الحياة، منتقلين من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة العطاء، ليساهموا في بناء الوطن، ويضعوا لهم بصمة على معالم نهضته، ويكون لهم دور فاعل في مسيرة نمائه وتقدمه.

وحول المسؤوليات المطلوبة من الخريجين في هذه المرحلة قال معاليه: يعلم الجميع أن وطننا الكريم يعيش اليوم مرحلة تنموية مختلفة، وينطلق بخطة جديدة محكومة برؤية سديدة أُعلن عنها تحت عنوان «رؤية المملكة 2030»، وبتأمل تفاصيل هذه الرؤية الطموحة يتبين لنا أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت قراراً جريئاً بالتغيير، التغيير على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها من الجوانب المهمة، لصناعة وطن جديد يتصف بالعمق والأصالة والقدرة على التحدي، وما هذا التغيير المبني على تلك الرؤية الموفقة إلا استجابة للتحولات العصرية، وإيماناً بأن التغيير اضطرار لا اختيار.

وأكد الدكتور العمر أن استشراف المستقبل البعيد يقتضي هذا النوع من الإصلاحات التي تأتي حتماً لصالح الوطن والمواطن، ولذلك فإن على خريجي الدفعة «56» من طلاب الجامعة أن يدركوا الطابع المختلف لهذه المرحلة، وأن يستعدوا لها بما تقتضيه من المثابرة والجدية والعطاء المنتج، مع الحرص على صناعة التغيير وقيادة التحول في مواقعهم الوظيفية.

واختتم العمر تصريحه بسؤال المولى الكريم أن يحفظ قائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وبنائبه الثاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يوفق خريجي الجامعة، ويدلهم على الطريق الذي يتمكنون به من إحداث تأثير إيجابي في مسيرة الوطن.

وقد بلغ مجموع عدد الطلاب المتخرجين في الدفعة السادسة والخمسين 4.888 خريجاً في مختلف التخصصات والدرجات العلمية «دكتوراه، زمالة، ماجستير، بكالوريوس، دبلوم عالي، دبلوم، مشارك» منهم 15 حصلوا على الدكتوراه، و281 على الماجستير، و 6 على الدبلوم العالي، و125 على الدبلوم، و134 على المشارك، أما الحاصلون على درجة البكالوريوس فقد بلغ عددهم 4327.