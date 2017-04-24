“الصحة”: إغلاق التصويت على مشاركات المتسابقين في جائزة “وعي” غداً

واس – فجر

تغلق “الصحة” يوم غد الثلاثاء عملية التصويت على مشاركات المتسابقين في جائزتها التوعوية “وعي ” التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع شركة المراعي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.w3iaward.com

وأفادت “الصحة” أن التصويت شهد تفاعلاً من شرائح المجتمع، بما يسهم في تحقيق الجهود المبذولة لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع وحثهم على اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة حيث أن الجائزة موجهة لفئتي الأفراد والشركات والجمعيات المتخصصة في المجال الصحي أو المهتمة بالتوعية الصحية , مشيرة إلى أنه تم تخصيص العديد من الجوائز النقدية والعينية للفائزين بالجائزة.

وذكرت “الصحة” أن المشاركات في جميع مسارات الجائزة بلغ أكثر من 4000 مشاركة، حيث انطلق التصويت لاختيار أفضل “10” مشاركات من كل مسار، وتم نشر المشاركات على موقع الجائزة وحسابات الجائزة في وسائل التواصل، منوهة أن التصويت مهم لتحديد الفائزين.

وكانت “الصحة” قد أعلنت سابقاً أسماء أعضاء لجنة الترشيح لجائزتها التوعوية (وعي)، وذكرت أنها اختارت عدداً من المختصين في لجنة الترشيح في مسارات الجائزة وهي: (فلم توعوي قصير، وتصميم إنفو جرافيك، صورة توعوية، والرسم بمختلف أنواعه)، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة الترشيح تم اختيارهم وفق خبراتهم العملية والأكاديمية حسب مسارات الجائزة، حيث يشكل تقييم لجنة الترشيح 80% من نسبة اختيار الأعمال المرشحة، و20% المتبقية للتصويت.

وتستعد جائزة “وعي” لإعلان اسماء المرشحين في القائمة النهائية وأعضاء لجنة التحكيم بعد إغلاق التصويت.