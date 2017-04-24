“التجارة” تضبط عمالة مخالفة لقيامها بعمليات غش وتزوير في قطع الغيار

متابعات – فجر

قامت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الحملات الأمنية بالعاصمة الرياض، بمداهمة مستودعات كانت عمالة مخالفة تستغلها في عمليات غش في تزوير بلد المنشأ لقطع غيار سيارات لعلامات تجارية، وتم خلال المداهمة بحسب ما ذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الاثنين، مصادرة 80 ألف قطعة غيار مقلدة وملصق وعلب فارغة تحمل ماركات عالمية يتم تعبئة البضائع المزورة لبلد المنشأ من المقلد إلى العلب الأصلية.

كما تم تسليم 5 من العمالة المخالفة للجهات الأمنية وإغلاق المستودعين واستدعاء أصحابها لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.