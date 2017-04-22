العصيمي: لا صحة لإيقاف حساب المواطن

متابعات- فجر

نفى المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي صحة ما أثير حيال إلغاء حساب المواطن، مؤكداً استمراره لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هو مخطط له.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي في (تويتر) اليوم الاثنين “غير صحيح ما يثار حول إلغاء حساب المواطن، البرنامج مستمر لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط كماهو مخطط له.

وأضاف: “حساب المواطن هو برنامج لحماية الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من آثار الإصلاحات الاقتصادية المقرة في برنامج التوازن المالي”.