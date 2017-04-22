الوحدة الإماراتي يكتسح الريان القطري بخماسية

متابعات – فجر

حقق الوحدة الإماراتي فوزه الأول وأبقى على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور الثاني بعدما اكتسح ضيفه الريان القطري وهزمه بنتيجة كبيرة قدرها 5-1 اليوم الاثنين في أبوظبي على استاد آل نهيان ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أحمد العكبري في الدقيقة (33) والمجري بالاش دسودشاك (43) وسالم سلطان (52) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (72) وخليل الحمادي (87) أهداف الوحدة، والإسباني سيرجيو غارسيا (21) هدف الريان.

وتتلخص حظوظ الوحدة في فوزه على بيروزي في الجولة الأخيرة وعدم فوز أو تعادل الريان في مباراته مع الهلال.

وثأر الوحدة لخسارته أمام الريان 1-2 في الدوحة خلال الذهاب بأفضل طريقة، في حين فشل الفريق القطري في تحقيق الفوز الذي كان سيضمن له التأهل رسميًا.