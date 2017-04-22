وزارة المالية: إعادة البدلات سيطبق مع رواتب برج الجوزاء

متابعات – فجر :

أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين أنها ستعمل مع الجهات الحكومية ليكون إضافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي تمت إعادتها بناء على الأمر الملكي الكريم مع رواتب “برج الجوزاء”، والذي يوافق يوم الثلاثين من شهر شعبان المقبل.

كما أوضحت الوزارة أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي الكريم؛ وذلك في ردها على استفسارات من وسائل إعلامية محلية حول بداية تطبيق الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.