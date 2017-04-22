اتحاد الكرة يؤكد ثبوت مخالفة العويس وتغريمه 300 ألف ريال

متابعات – فجر :

عقدت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الأثنين اجتماعا في مقرها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن، وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي.

وتم خلال الاجتماع النظر في المخالفة المنسوبة للاعب/ محمد بن خليل العويس وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب، وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب.

وعليه وقررت الإدارة ما يلي:

1ـ ثبوت مخالفة اللاعب/ محمد بن خليل العويس للمواد (5/1)، (5/7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.