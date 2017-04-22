شؤون الحرمين تشكل لجنة لمعالجة الزحام في الحرم المكي

متابعات – فجر :

برعت حكومة المملكة العربية السعودية وبالجهود المشتركة من خلال التعاون الدائم من كل الجهات المختصة والتعاون الذي يقدمه المواطن والمقيم وعبر عقود من الخبرات في إدارة الحشود التي تتوافد لأداء الحج والعمرة، كان ذلك من خلال خطط استراتيجية عالية المستوى ووفق آليات وبرامج تشغيلية وتتابعية متطورة بذات البراعة والدقة في التنسيق وتنظيم كل هذه الحشود التي لا تزال تتوافد الى بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من مختلف بلدان العالم الإسلامي في مشهد انسيابي ومريح.

وحيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمنظومة عمل متكاملة، هدفها الأول والسامي خدمة زوار بيت الله الحرام والعمل على راحتهم. وعلى الصعيد ذاته وجه معالي النائب لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم تشكيل لجنة عاجلة بشأن ما جاء في خطاب إمارة منطقة مكة حول الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته.

ومناقشة ووضع الحلول العاجلة ضمن الخطط المعدة مسبقا ، قد ترأس اللجنة سعادة الاستاذ/ مشهور بن محسن المنعمي وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الخدمات، مستشار الشؤون الادارية والخدمية والميدانية. وعضو اللجنة والمهندس/ أمجد بن عايض الحازمي مدير إدارة المشاريع.

وعضو اللجنة م. فارس بن فايز ملا مدير إدارة الحشود. وبمتابعة حثيثة من صاحب المعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يحرص دائماً ويشدد على متابعة انسيابية الزوار والمعتمرين والحجاج داخل الحرمين الشريفين، وكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة التي تحرص على الاهتمام والعناية بضيوف الحرمين الشريفي.