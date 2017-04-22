السديس يرعى حفل افتتاح ملتقى أمام الدعوة القرآني الرابع لأئمة الحرمين

متابعات – فجر :

رعى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حفل افتتاح (ملتقى إمام الدعوة القرآني الرابع لأئمة الحرمين)، في مجمع إمام الدعوة.

وفي مستهل اللقاء استمع الحضور لتلاوة عطرة من كتاب الله، تلاها القارئ عبدالعزيز بن بندر بليلة، ثم تحدث معالي الرئيس عن فضل هذه اللقاءات والفعاليات، وأن الإسلام أولى الشباب كامل العناية والاهتمام والرعاية لأنهم قلب الأمة النابض وشريانها المتدفق عطاء ونماء.

واستطرد السديس أن بلادنا بلاد العزم والحزم –حماها الله- بذلت كافة الوسائل لحماية الشباب من التطرف والإرهاب، وانطلاقاً من هذا النهج السديد نظمت مؤسسة مجمع إمام الدعوة بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة التعليم مسابقة حماية الشباب من التطرف، وقد تم تعميم المسابقة على جميع جامعات ومدارس المملكة مستهدفة أكثر من 7 ملايين من الطلاب والطالبات.

ثم تحدث فضيلة رئيس اللجنة العلمية للملتقى الشيخ الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري عن أهداف هذا الملتقى الذي يسعى لخدمة القرآن الكريم وأهله، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وتفعيل رسالة المسجد في مواجهة الغلو والتكفير، وبيان شبهات الفئات الضالة، وحماية الشباب والناشئة، وتكثيف دور العلماء وطلاب العلم للتصدي لهذه الأفكار الهدامة، وغيرها من الأهداف المهمة.

وقال فضيلة الأمين العام على المسابقة المحلية والدولية الشيخ الدكتور منصور السميح أن المملكة العربية السعودية هي الرائدة دائما في مجال خدمة كتاب الله الكريم، بإقامة المسابقات الدولية والمحلية وتكريم حفظة كتاب الله والاهتمام بهم والحرص على نشأتهم نشأتاً سوية.

وبعد ذلك تم تكريم الفائزين الأوائل في المسابقات، وقد حضر الحفل كل من فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، وفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة.

يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم تأتي في مقدمة الجهات المشاركة في ملتقى، بالإضافة إلى وزارة الإعلام، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.