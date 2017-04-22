تعرف على بلدية “مونترو” السويسرية

متابعات-فجر:

تقع بلدية مونترو في مقاطعة فيفي بالريفيرا في كانتون فود بغرب سويسرا، على الساحل شمال شرق بحيرة جنيف، ويمكنك الوصول إليها عبر مطار جنيف الدولي الذي ستتركه خلفك لتستقل القطار المنطلق لوجهتك، ولن يستغرق الأمر أكثر من ساعة تقريباً ستشاهد خلالها أروع المناظر الطبيعية التي رأتها عيناك حتى تصل إلى محطة فيفي، ومنها ستأخد حافلة نقل عام لتصل إلى مونترو. ً

تعتبر مونترو الوجهة السياحية الأولى لعاشقي موسيقى الجاز في العالم

من أكثر العلامات المميزة للؤلؤة الريفيرا، كونها الوجهة السياحية الأولى لعاشقي موسيقى الجاز في العالم، حيث يقام مهرجان مفتوح لهذه النوعية من الموسيقى خلال شهر يوليو من كل عام على ضفاف بحيرة جينف، بمشاركة الكثير من الفنانين مثل ستينغ وجيري ماغواير، وفي هذه الأثناء من العام يستمتع الزائرين بالاستماع إلى أشهر مطربي العالم في الهواء الطلق مجاناً وسط أشجار النخيل مما يضفي على المدينة مزيداً من عوامل الجذب والإمتاع. كما يقام في ديسمبر مهرجان الكوميديا أو الفكاهة الذي يجلب سنويا أبطال كوميديا العالم من فرنسا وألمانيا.

وفي عاصمة الريفيرا ستنسى همومك ومتاعبك خلال جولتك على كورنيش المدينة، عندما تشاهد أقدم المطاعم والمقاهي، وتستنشق الهواء العليل، وترى أشجار النخيل تتمايل في زهو وترحيب بالزائرين. ويمكنك أن تستمتع بجولات سياحية يومية إلى مدينة غشتاد Gstaad على متن “الغولدن باس”، وهو عبارة عن قطارات زجاجية مزودة بعربات حديثة فريدة من نوعها، ستشاهد خلالها ما يحلو لك من مباهج لن تجدها إلا في مونترو.

ولا يفوتك زيارة Chateau de Chillon “حصن شيون”، الواقع على جزيرة صخرية بالقرب من شاطىء بحيرة جينف والذي يتميز بالجدران والأبراج المحصنة، وفيه ستشاهد تعاقب العصور على أوربا القديمة، ويمكنك الوصول إليه إما سيراُ على الأقدام أو عن طريق الحافلة من وسط المدينة.