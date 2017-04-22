الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يغادر الرياض

واس-فجر:

غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الرياض، بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع فخامته في قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وقائد قاعة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي , ومندوب عن المراسم الملكية .

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