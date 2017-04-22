رئيس ديوان المظالم يشيد بمضامين الأوامر الملكية

متابعات _فجر

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -, مؤكداً أن ما لمسه الشعب السعودي الكريم من قبل قائده خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من خلال الأوامر الملكية، هي من الدلالة بمكان على حرص قادة هذه البلاد على ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في استقرارهما الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ما ارتسمته الأوامر السامية من رغدٍ معيشي لموظفي الدولة ومن دعم كريم لجنودنا المرابطين على الحد.

وقال : إن اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تشير إلى أن هذا البلد ما زالت تنعم بالخيرات الجزال من الكريم المتعال جل في علاه، كما أنها دلالة ظاهرة على حسن التخطيط من خلال السياسة الرشيدة لولاة الأمر – وفقهم الله -، وأيضاً الرؤى الاستراتيجية والمبادرات المهمة في هذا الشأن كان نتاجها بعد توفيق الله تجاوز مرحلة الركود وإعادة الأمور بما يعود بالاستقرار والرفاهية والحياة الكريمة وطناً ومواطناً.

وبين الدكتور اليوسف, أن متانة اقتصادنا تكشف لنا يوماً بعد يوم مدى قوته في تحمل الأوضاع الاقتصادية الطارئة، إضافة إلى قدرته في المحافظة على استدامة العمل التنموي الشامل الذي تنشده المملكة خلال السنوات القادمة – بإذن الله -, كما أكد الدور الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – تجاه إخواننا المرابطين على حدودنا الغالية في دعمهم ومساندتهم لأداء دورهم البطولي في حماية المقدسات الطاهرة، وصد المحاولات الآثمة.

ودعا معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري, الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمدّه بتوفيقه ونصره، وأن يجعل ما يقدمه في موازين حسناته، وأن يجعل هذا الوطن رخاءً واستقراراً.

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