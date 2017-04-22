حيلة بسيطة لتجنب انتفاخ الجفون

متابعات_فجر

تبذل الكثير من السيدات مجهود لتلطيف الجفون المنتفخة، وتهدر وقتها الثمين في وضع شرائح الخيار أو كمّادات الشاي المثلجّة، بكل بساطة.

تجنّبي الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ الجفون، واستعملي كريم العناية بالعينين المتوافر في صيغة سائل أو هلامية، لكن احفظيه في البرّاد لأن استعماله باردًا يلطّف الجفون ويُنعش النظرة ،خلال النهار، أكثري من شرب الماء (ثلاثة ليترات في اليوم).

في المساء، امتنعي عن تناول المقالي والمأكولات المالحة لأنها تؤدي لاحتباس السوائل حول العينين ما يسبب انتفاخ الجفون.

نامي ورأسك مرفوع فوق وسادة عالية (أعلى من باقي جسمك بقليل) ،وإذا كان انتفاخ الجفون بسبب حساسية معيّنة، راجعي طبيب العيون.