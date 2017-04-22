أستراليا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين دولار إلى اليمن

متابعات_فجر

أعلنت أستراليا تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين دولار أسترالي لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الحرب في اليمن.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر عن مكتبها اليوم أن هذه المساعدات ستساعد على توفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي لحماية أرواح الضعفاء بمن فيهم النساء والأطفال المتضررون من الأزمة.

وقالت بيشوب: ” أستراليا ستواصل العمل مع المانحين الآخرين والبلدان في المنطقة والشركاء في المجال الإنساني لتقديم المعونة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن “.

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