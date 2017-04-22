الإطاحة بعصابة سرقة الصيدليات بالرياض

متابعات -فجر

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط مواطنين تورطا في إرتفاع جرائم سلب لعدد من الصيدليات .

ومن جانبه ،قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض ان دوريات الأمن بمنطقة الرياض ضبطت متهمين سعوديين الجنسية تورطا في ارتكاب جرائم سلب لعدد من الصيدليات شرق العاصمة تحت التهديد السلاح ( تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو لتلك الجرائم ) وكانت غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد تلقت بلاغات عن قيام شخصين بالدخول على عدداً من الصيدليات شرق العاصمة الرياض وتهديد العاملين فيها بسلاح ناري وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولأهمية تلك البلاغات فقد عمدت إدارة دوريات الأمن على وضع الخطط اللازمة ونشر الفرق الميدانية في تشكيلات تضمن التغطيه المستمره للمواقع المستهدفة من قبل الجناة بغرض الاطاحة بهم .

وأضاف ان الجهود اسفرت عن حصر الاشتباه في متهمين ( سعوديي الجنسية في العقدين الثاني والرابع من العمر ) تم و رصدهما و محاصرتهما وضبطهما ، و بحوزتهما المسدس المستخدم في جرائم السلب ومبلغاً من المال ، وبمناقشتهما أقرا مبدئيا بارتكاب الجرائم المنسوبة اليهما وتطابقت اوصافهما لما هو ظاهر في مقاطع الفيديو المتداولة تم التحفظ على المتهمين و تحريز المضبوطات و إيقافهما رهن التوسع في التحقيق معهما و مقارنة اسلوبهما الاجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.