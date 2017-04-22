“السعودية للكهرباء” تحتضن مرضى الزهايمر وذويهم بنادي الشركة في الرياض

متابعات -فجر

استضاف نادي الشركة بالرياض يوم الخميس الماضي مرضى الزهايمر من ذوي المراحل الأولى والمتوسطة، مع وذويهم ومقدمي الرعاية لهم في يوم ترفيهي اجتماعي حافل حيث قدمت لهم الفقرات والمسابقات الترفيهية والتي لاقت استحسان الحضور من مقدمي الرعاية وأسر المرضى ،وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع الجمعية الخيرية لمرضى الزهايمر،

.

من جانبه، عبر الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب رئيس الاعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة عن سعادته باستضافة تلك الفئة الغالية من المجتمع بنادي الشركة، وتقديم البرامج الترفيهية لهم بهدف الترويح عنهم، وإدماجهم مع فئات المجتمع لإخراجهم من دائرة العزلة الذي يعيشها بعضهم، مضيفاً بأن الشركة تسعى الى إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية بمنشأتها في مختلف مدن المملكة نظراً لأهميتها وتماشيها مع أهداف الشركة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أشاد ذوو مرضى الزهايمر ومنسوبي الجمعية بحسن استقبال الشركة السعودية للكهرباء وضيافتها لهم، وتذليل كافة الصعوبات في سبيل خدمتهم، وتوفير البرامج الترفيهية، وتقديم عدد من الفعاليات التي لاقت قبول المرضى وحظيت بتفاعلهم معها طوال فترة تواجدهم بالنادي.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى وتدعم كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بالإضافة إلى دعمها اللامحدود للمؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والذي يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها.

كما صرحت نائب رئيس مجلس الادارة ورئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية صاحبت السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وعبرت عن شكرها وتقديرها نيابة عن كافة مجلس ادارة الجمعية لهذا الدعم والايمان بهذة الرسالة الانسانية الاجتماعية التي لاقت تجاوباً كبيراً من الشركة السعودية للكهرباء وقدمت كافة وسائل الدعم والتسهيلات لعدد من الاجراءات لإستضافة هذا البرنامج على أرضهم تفاعلا منهم مع كبار السن من مرضى الزهايمر وذلك ليس بمستغرب على الشركة السعودية للكهرباء.