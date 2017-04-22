نصائح وإرشادات طبية للتخلص من “النحافة” وزيادة الوزن

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ما هي النحافة ؟ النحافة (بالإنجليزية Thinness)، هي نقص وزن شخص ما عن وزنه الطبيعي المثالي بشكل كبير، و يُقال إن هذا الشخص نحيف إذا قلت كتلة جسمه عن 18.5. أسباب النحافة و نقصان الوزن عوامل وراثية. عدم تناول كمية كافية من الطعام. وجود نمط حياة يتميز بالنشاط البدني أو الوظيفي المستمر. الإكثار من التمارين دون تناول كميات كافية من الطعام. يؤدي فقر الدم الشديد إلى النحافة و نقصان الوزن أيضاً. خطوات أساسية لعلاج النحافة ونقصان الوزن هناك بعض الخطوات الأساسية التي لا بد من اتخاذهما قبل البدء في علاج النحافة: أولاً: استشارة الطبيب، فربما يكون الشخص النحيف لديه مرض يمنعه من زيادة الوزن. ثانياً: اللجوء إلى العلاج الطبيعي. ثالثاً: اللجوء إلى مدرب رياضي.

نصائح لعلاج النحافة (نقصان الوزن) فإذا كنت تعاني من النحافة أو من مرض فقدان الوزن اتبع النصائح التالية المقدمة من فريق كل يوم معلومة طبية للتغلب على النحافة:

العمل على زيادة السعرات الحرارية مع العناصر الغذائية الصحية. لا يقتصر الأمر في زيادة الوزن على زيادة السعرات الحرارية فقط، بل لا بد من تناول الوجبات الصحية حتى و إن احتوت على سعرات أقل، فإنها تفيد في اكتساب وزن صحي، فمن المهم اكتساب الوزن بطريقة صحية و ليس عبر تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات عالية فقط. 2- الحرص على تناول 3 وجبات يومياً مع الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. يُنصح كذلك للراغبين في التخلص من النحافة وزيادة الوزن بتناول بعض الوجبات الإضافية إلى جانب الوجبات الرئيسية، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتنشيط المعدة بشكل كبير. 3- تناول كميات أكثر من الطعام. بغض النظر عن سبب رغبتك في زيادة الوزن، فإن أفضل الحلول هو أن تأكل بكثرة، فاحرص على تناول ست وجبات يومية بحيث تحتوي الثلاث وجبات الرئيسية فيها على ” البروتين، النشويات، الدهون، الخضراوات”. 4- زيادة حجم العضلات. ينصح خبراءُ التغذية بالتركيز علي زيادة حجم العضلات بطريقة صحية، حتى يكون الوزن المكتسب صحياً، و يشير خبراء التغذية إلى أن أفضل الأغذية لزيادة حجم العضلات هي التي تحتوي على البروتينات، و يمكن الحصول عليها بصورة طبيعية من خلال تناول الدجاج و السمك، و لاكتساب الوزن بطريقة صحية عليك أن تناول بعض الكربوهيدرات مع البروتين كالأرز، و يمكن تناول بعض ألواح البروتين و مشروبات البروتين، و ينصح دائما بتناول “واي بروتين” عقب التمرينات الرياضية، لأنه يساعد علي زيادة حجم العضلات و يمكن الحصول عليه من خلال منتجات الألبان. 5- عدم ممارسة التمارين التي تؤدي إلى نقص الوزن. يُنصح بتجنب التمرينات التي لا تساعد علي نمو العضلات، كما يُنصح بممارسة التمارين التي تؤدي إلى تكبير حجم العضلات بشكل صحي كتمارين المقاومة و غيرها.

كيفية زيادة السعرات الحرارية تناول اللبن كامل الدسم. أضف 2 – 4 ملاعق من اللبن البودرة إلى الحليب الطازج كامل الدسم. أضف الحليب المكثف إلى الشاي والقهوة. أضف القليل من الحليب كامل الدسم إلى الشوربة و الصلصة. أضف الحليب المكثف عند إعداد الشوربة. تناول مزيج الشوفان مع الحليب كامل الدسم و السكر أثناء الليل، و يمكنك إضافة بعض الفواكة المجففة و المكسرات أيضاً. تناول البطاطا المهروسة المضاف إليها الجبن والحليب. تناول المكسرات والفواكه المجففة بكثرة، وأيضاً المقرمشات. تناول البودنج البارد مع الأيس كريم. أضف السكر والعسل إلى كل ما يمكن إضافته إليه. احرص على إضافة الزبدة و السمنة بزيادة إلى الطعام. أضف المايونيز إلى ساندويتشات كالبيض و غيره.