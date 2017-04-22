“أمير القصيم” الأوامر الملكية ستدعم عملية التنمية في البلاد

واس-فجر :

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أنّ ما حملته الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من بشائر للمواطن وتحسين مستوى معيشته في طليعة أولوياتها , مشيراً إلى أن الأوامر والقرارات الملكيّة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين أكبر دليل على اهتمامه بشعبه، وتعزيز كل ما يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين كافة. وأوضح سموه أن الأوامر الكريمة ستكون داعمة لصناعة التنمية في البلاد، وتبرهن أن المليك قريب من شعبه ، حيث ستزيد الوطن تطوراً من خلال تعيينات بجانب وزارات الدولة ، وتعيينات لأصحاب السمو الأمراء في إمارات المناطق من جانب آخر ، لافتاً سموه الانتباه إلى أن رعاية المواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ، هو نهج ملوك هذه البلاد جميعاً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ومن بعده أبنائه البررة ، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – متخذين من دين الله، وسنة رسوله، طريقاً لقيادة هذه البلاد المباركة ، وتحقيق متطلبات شعبه الوفي. وأشاد سمو أمير منطقة القصيم , بالأوامر السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، مشدداً على أن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين, دليل قاطع يقف أمام المرجفين على أن قيادتنا الرشيدة تضع مصلحة المواطن أولى اهتماماتها ، وتحرص بشدة لتسهيل سبل عيشه. وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن الأمر الملكي النبيل بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي للمشاركين في الحد الجنوبي ، يعد حافزاً معنوياً ومادياً لهم ، تقديراً من قيادتنا الحكيمة لجنودنا البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن ، وعن أمن بلادنا التي هي مهبط الوحي وقبلة المسلمين. ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل ، نائباً لأمير منطقة القصيم, مشيراً سموه إلى أن ذلك الأمر الملكي الكريم بتعيين نائباً للمنطقة لم يأتي إلا تأكيداً على أهمية المنطقة ، ومتابعة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لها ، ولكل ما تحتاجه وتطلبه مسيرة التنمية في مناطق مملكتنا الحبيبة عموماً ، سائلاً الله العون والسداد لقائد المسيرة, ولسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -, وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره ، مجدداً عظيم شكره ووافر امتنانه على هذه القرارات الملكية الحكيمة.