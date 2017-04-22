“كوريا الشمالية” تهدد بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون” بضربة واحدة

متابعات-فجر :

أعلنت كوريا الشمالية، أمس الأحد إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية “كارل فينسون” لإظهار قوتها العسكرية.

وجاء التهديد في وقت انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى مجموعة قتالية تضم حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بهدف إجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة القتالية بالإبحار إلى المياه الواقعة قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة موقع المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة، وقال مايك بنس نائب ترامب أمس السبت إن المجموعة ستصل “في غضون أيام” لكنه لم يكشف أي تفاصيل.

وواصلت بيونج يانج نبرة التحدي، حيث قالت رودونج سينمون صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في تعليق “قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة”.

وشبهت الصحيفة حاملة الطائرات بأنها”حيوان ضخم”، وقالت إن توجيه ضربة لها سيعطي “مثالا عمليا لإظهار قوة جيشنا”.