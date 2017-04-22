“الشرطة العراقية” تقتل 4 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل

متابعات-فجر :

أعلنت الشرطة العراقية أنها قتلت 4 انتحاريين من تنظيم داعش، أمس الأحد، وذلك أثناء صدها هجوما للتنظيم شمال ناحية حمام العليل، جنوب الموصل شمالي العراق.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت إن قواته المتمركزة في منطقة العريج، شمال حمام العليل صدت هجوما لتنظيم داعش نفذه مجموعة من الانتحاريين، وتمكنت من قتل 4 منهم، فيما لا تزال تبحث عن البقية في القرى والتلال المجاورة.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة ديالى أنها عثرت على مخبأ للأسلحة، خلال عملية أمنية نفذتها شمال شرقي بعقوبة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب عطية إن القوات الأمنية عثرت على مخبأ للمتفجرات، وذلك خلال عملية تفتيش نفذتها في قريتي توتك والآخرة التابعتين لقضاء خانقين شمال شرقي بعقوبة، مضيفا أن المخبأ يضم 12 قاذفة صاروخية، وقد تم رفعها من قبل وحدة معالجة المتفجرات.

وفي قضاء تلعفر، قتل مسلحون مجهولون اليوم نجل مفتي تنظيم داعش في القضاء وأحد مرافقيه، بعد إطلاق النار عليهما.

وذكر مصدر أمني أن التنظيم فرض إجراءات مشددة في محيط المنطقة التي وقع فيها الحادث وبدأ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين.