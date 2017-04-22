اليمن.. مقتل وإصابة العشرات من “مليشيا الحوثي” بقصف للتحالف على صعدة

متابعات-فجر :

سقط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين، أمس الأحد، في قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف تعزيزات لهم في محافظة صعدة (242) كم شمال صنعاء.



وقال مركز صعدة الإعلامي التابع المقاومة الشعبية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن طيران التحالف العربي نفذ غارات جوية على تعزيزات لمليشيات الحوثي في طريق البقع، أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من ستين عنصراً في صفوف الحوثيين.



وأضاف أن الغارات أدت كذلك إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة “التي كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيات في البقع”.

وذكر المركز أن قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، “سيطرت على جبال سلاطح شرق مدينة البقع بالكامل إثر هجوم مباغت على مواقع المليشيات في تلك الجبال”.

وأوضحت أن المعركة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المليشيات وفرار العديد منهم، في حين سيطر رجال الجيش على كميات من الأسلحة والذخائر.

يشار إلى أن محافظة صعدة المحاذية للحدود السعودية، شمالي اليمن، تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وسبق أن خاضت فيها القوات الموالية للحكومة الشرعية معارك خلال الفترة الأخيرة تمكنت من خلالها السيطرة على عدة مناطق ومواقع.