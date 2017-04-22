جازان.. السيطرة على حريق هائل داخل محطة وقود على طريق بيش

متابعات-فجر :

اندلع حريق هائل في ناقلة نقط في إحدى محطات للوقود محافظة بيش، شمال منطقة جازان، مساء اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق في خزان محطة وقود على المدخل الجنوبي لمحافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحريق.

وأضاف أن الفرق الإسعافية تمركزت حتى تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، وقد تعاملت الفرق الإسعافية مع إصابتين، أحدها لأحد رجال الدفاع المدني عبارة عن اختناق بسيط، والآخر عبارة عن حروق لأحد عمال المحطة إصابته متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.