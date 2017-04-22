مقتل 4 جنود في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

متابعات-فجر :

قتل أربعة على الأقل من عناصر “قوات حرس الحدود شبه العسكرية الباكستانية”، إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق في جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأصيبت سيارتهم خلال دورية روتينية قرب مدينة تربت في إقليم بلوشيستان المضطرب.



وقال الجناح الإعلامي للجيش إن ثلاثة جنود أصيبوا في الهجوم، وتم نقلهم سريعاً إلى مستشفى تربت لتلقي العلاج.

وجاء الهجوم بعد يومين من استسلام أكثر من 400 مسلح من مختلف المنظمات المحظورة للسلطات في الإقليم، كجزء من المصالحة السياسية في بلوشستان.

ويقع بلوشستان، أكبر الأقاليم في باكستان، على الحدود مع كل من إيران وأفغانستان، ويواجه العنف على عدة جبهات خلال السنوات الأخيرة، وشهد اللإقليم هجمات من مسلحين إسلاميين، وتمرداً ضعيفاً من قبل الجماعات القومية التي تسعى للتحرر من البر الرئيسي لباكستان.

كما يستضيف بلوشستان ميناء للسفن الضخمة من إنشاء الصين، وهو جزء من ممر الطرق والسكك الحديدية الصيني، المعروف باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يهدف إلى الوصول للأسواق في الشرق الأوسط وما ورائه.