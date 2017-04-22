السديس يدشن حملة «صفا معكم جنودنا البواسل»

متابعات – فجر :

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة “صفاً معكم جنودنا البواسل” والتي تعنى بقضية الأمن ومكانته الشرعية والوطنية واستشعار مكانة ومنزلة رجال الأمن ودورهم في الذود عن الدين والوطن والمقدسات، وذلك بحضور مستشار الرئيس العام نائب رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الوابل.

وأوضح السديس أن الرئاسة تحرص على الإسهام في رفع الحس الوطني والأمني لدى الجميع وبذل شيء ملموس تجاه جنودنا البواسل حماة الوطن وتعزيز مكانة المرابطين على ثغور وحدود بلادنا المباركة، وكذلك إبراز جهود الدولة -أيدها الله- في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته.

وتسعى الرئاسة من خلال فريق عمل ضخم مكون من إدارة الأمن، وإدارة الأمن الفكري، والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وأكاديمية المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز تقنية المعلومات، وإدارة الإعلام والاتصال للقيام بعددٍ من الفعاليات في هذه الحملة المباركة منها، زيارات أئمة الحرمين الشريفين لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وإقامة محاضرات لأئمة الحرمين الشريفين وندوة بعنوان: “مكانة ومنزلة رجال الأمن ودورهم في الذود عن الدين والوطن والمقدسات”، وإقامة برنامج تدريبي بعنوان “كيف نكون صفّاً مع جنودنا البواسل”، وإصدار مواد رقمية ومطبوعات في مجال وحدة الصف وتعزيز الولاء للدين والوطن.

وأيضاً إقامة ورشة عمل كيف نسهم مع رجال أمننا في رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، وإلقاء خطب جمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذا المجال وإبراز جهود الدولة أيدها الله في تعزيز الأمن، وإطلاق مسابقة في أهمية الأمن ومكانة رجاله البواسل، ونشر مواد قيّمة ثريّة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص سفرة إفطار في شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي لجنودنا البواسل، وتنظيم رحلات حج وعمرة وزيارة لأبناء شهداء الواجب، وإمداد رجال أمننا المرابطين على الحدود بماء زمزم المبارك.