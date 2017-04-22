فتح مظاريف الوكالات الجديدة المتقدمة لتفويج الحجاج اليمنيين لهذا العام

متابعات – فجر :

بدأت اليوم بمكة المكرمة عملية فتح مظاريف الوكالات الجديدة المتقدمة لتفويج الحجاج اليمنيين للموسم 1438هـ، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة، رئيس اللجنة، الدكتور مختار الرباش، وعضوية الوكيل المساعد طارق القرشي، ومدير عام الجودة محمد الشبيبي.

وقال وكيل قطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الوكالات المتقدمة لتفويج الحجاج اليمنيين فور الانتهاء من عملية فحص ملفات الوكالات الجديدة، والتأكد من مدى مطابقتها للضوابط والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، وسيتم قبول أو رفض تلك الوكالات المتقدمة على ضوئها.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب الاعتماد والقبول للوكالات المتقدمة لتفويج الحجاج اليمنيين من كلٍ من أقاليم حضرموت وسبأ وعدن، إضافة إلى فتح باب التجديد للوكالات المعتمدة خلال مواسم الحج السابقة.