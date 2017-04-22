دياز: الدوري لا يكفينا نريد كأس الملك وأبطال آسيا

متابعات – فجر :

أكد مدرب الهلال رامون دياز أن طموحه مع فريقه ليس “دوري جميل” فقط، بل يبحث عن الفوز بكأس الملك ودوري أبطال آسيا 2017 .

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم بمقر إقامة بعثة الفريق في مسقط: “فوزنا ببطولة الدوري لن يؤثر على أهدافنا التي نسعى لها على مستوى القارة ونلعب و نحن نحتل الصدارة ولدينا فرصتين للتأهل ولكن هدفنا الفوز فقط ومباراة بيروزي غداً مهمة وتضمن لنا التأهل.

وشدد الأرجنتيني على أهمية الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة الغد ومواصلة الصدارة أمام نظيره “بيروزي الإيراني”، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السلطان قابوس في “بوشر”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م، حيث أكد على أن مواجهة الغد تعتبر مهمة للفريقين كونها تحدد المتأهل رسميًا للدور القادم من البطولة.

وعن الغيابات التي تلاحق الفريق؛ أجاب دياز: “لن تؤثر الغيابات في فريق مثل الهلال، نملك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد”.

من جانبه، قال لاعب الوسط عبدالملك الخيبري أن فوز الهلال بالدوري لن يؤثر عليه بل سيرفع عنه الضغط والظهور بمستوى مميز ولقاء الغد يعتبر قمة، وهدفنا الفوز والتأهل إلى الدور الثاني رسمياً.