70 متدربة في أول مراحل “أتقن” بتقنية بنات الجوف

متابعات – فجر :

بلغ عدد المتدربات الملتحقات في أول مراحل التدريب المجتمعي في برنامج “أتقن” وبتنفيذ من مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية للبنات بالجوف 70 متدربة في المرحلة الأولى، وذلك بواقع شعبتين في برنامج “مبادئ صيانة الحاسب والدعم الفني” وشعبه في برنامج “مبادئ التجميل وتصفيف الشعر”.

وأنهت الشعبة الأولى برنامجها التدريبي الذي أستمر لمدة أسبوع وتواصل الأسبوع القادم شعبتين تدريبها , وبينت عميدة الكلية الأستاذة مشاعل عبدالرحمن العلي أنه لا يزال التسجيل مستمرًا للالتحاق بالبرامج المقامة خلال الأسبوعين القادمين واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغ مقدارها ٢٠٠ ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية بالجوف.

كما تهيب العلي بجميع سيدات وفتيات المجتمع ممن تنطبق عليهن الشروط الاستفادة من هذه الدورات لزيادة حصيلتهن النهارية في تقنيات الحاسب والتجميل ، متمنية للجميع التوفيق.

وقال العلي أنه تم إعفاء أبناء شهداء الواجب من رسوم التسجيل في برنامج “أتقن”, بناءً على توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, وتسهيل إجراءات قبولهم وتقديم الدعم الكامل لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.