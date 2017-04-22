مصادر لـ”فجر”.. إيقاف عوض خميس والعويس ومنع الهلال والنصر من التسجيل

الرياض – فيصل الخليل – فجر :

إنطلق قبل قليل إجتماع الإتحاد السعودي لكرة القدم وقد علمت صحيفة “فجر” من مصادرها الخاصة أنه في نهاية هذا الإجتماع سوف يصدر بيان يوضح فيه العقوبات التي ستفرض على قضيتي العويس وعوض خميس والتي كانت هي حديث الشارع الرياضي في الفترة الماضية.

وأكد المصدر ذاته أن العقوبات بخصوص قضية عوض خميس ستكون عبارة عن إيقاف نادي النصر عن تسجيل لاعبين محترفين خلال فترتين قادمتين وكذلك إيقاف نادي الهلال عن التسجيل لاعبين محترفين لفترة الصيف القادمة فقط.

وأضاف أنه فيما يخص اللاعب سيتم تغريمه بمبلغ مليون ونصف المليون مع إيقافة لمدة 6 أشهر أما فيما يتعلق بقضية محمد العويس فقد تم إيقافه لمدة عام مع تغريمه مبلغ 600 ألف ريال وإبطال تعاقده مع الأهلي.