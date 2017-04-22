مناورات أميركية مشتركة مع البحرية اليابانية

وكالات – فجر

تبدأ حاملة الطائرات الأميركية “كارل فينسون” والقطع المواكبة لها اليوم الأحد مناورات مشتركة مع البحرية اليابانية في غرب المحيط الهادي، كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية بعد أيام من الغموض عن مكان تواجدها.

وتتواجد المجموعة البحرية في منطقة تشهد تجددا للتوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية. وتسري تكهنات حول قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية سادسة وشيكة.

وتواكب حاملة الطائرات مدمرتان قاذفتان للصواريخ وطراد قاذف للصواريخ. والمناورات التي تشارك فيها قطعتان حربيتان يابانيتان ستستمر أياما عدة، بحسب وزارة الدفاع اليابانية، وهي المرة الثالثة التي تشارك فيها البحرية اليابانية في مناورات بحاملة الطائرات هذه بعد مناورتين في مارس.