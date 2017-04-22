95 جولة رقابية لسياحة حائل تضبط 21 مخالفة

متابعات – فجر

بلغت عدد الجولات الرقابية الميدانية لمفتشي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل ضمن خطة الجولات الرقابية على انشطة الايواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وأنشطة السفر والسياحة والتي تشمل وكالات السفر السياحي ومنظمي الرحلات والارشاد السياحي، اكثر من 95 جولة رقابية.

وكشفت احصائيات الجولات الرقابية عن ضبط 21 مخالفة تركزت في قطاع الوحدات السكنية المفروشة اضافة لمباشرة مفتشي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل لثمانية شكاوى تم التعامل معها وتم حلها في حينه.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل المهندس فيصل المدني أن الجولات الرقابية المنفذة تاتي في إطار جهود الهيئة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة لزوار المنطقة.

وأوضح بأنه جرى جدولة الزيارات والفرق وتوزيعها لتغطية مدينة حائل والمحافظات التي شهدت أنشطة سياحية، وأشار إلى أن مفتشي الفرع قاموا بزيارات تفقدية رقابية على المنشآت وفقاً لتوزيع جغرافي محدد، كما أكد أن الجولات الرقابية تركزت على ضبط المخالفين في مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة ورصد للمنشآت المخالفة لنظام العمل والسعودة وضبط جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من ناحية مستوى النظافة وتوفر وسائل الأمن والسلامة والتعامل مع الشكاوي الواردة من الهاتف السياحي أو الواردة للفرع، وضبط المنشآت الغير ملتزمة بالأسعار المعتمدة أو التي لم تقم بتعليق قائمة الأسعار بمكان واضح في الاستقبال ورصد المنشآت المخالفة لاشتراطات التراخيص والتي منها عدم تجديد ترخيص الدفاع المدني والبلدية، وإنذار منشآت الإيواء السياحي التي تختلف مسمياتها عن المرخص لها.

ونوه مدير عام فرع الهيئة على جميع النزلاء عند ملاحظة أي مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الإتصال السياحي