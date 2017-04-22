الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -, تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها الجوف ، الحدود الشمالية وحائل, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ,جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ,وارتفاع الموج متر إلى مترين تصل على الجزء الشمالي إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .