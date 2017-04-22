قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

متابعات _فجر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين، واستدعت 4 آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني محلي ، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة بيت فجار جنوبا، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، فيما سلمت تلك القوات 3 شبان فلسطينين من البلدة ذاتها بلاغات، لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة “غوش عتصيون” جنوبا، وفي بلدة الدوحة غربا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد بسام الفراحين ، واسماعيل نجيب فراج ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، إضافة إلى تسليم الشاب مالك الزغاري بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأضاف المصدر ، أن تلك القوات اعتقلت من قرية حوسان أمين سر حركة “فتح” اسماعيل جميل حمامرة ، بعد دهم منزله، وتفتيشه، بالإضافة إلى الشاب صالح رزق موسى من بلدة الخضر جنوبا، وسامر سمير شنتير ، من شارع الصف وسط بيت لحم.