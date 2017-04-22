ميليشيا الانقلابيين تحتجز قافلة مساعدات في محافظة الحديدة اليمنية مخصصة لتعز

متابعات _فجر

أقدمت مليشيا الانقلابيين في اليمن على احتجاز قافلة مساعدات مخصصة لمحافظة تعز في ‏منطقة كيلو 16 التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.‏

وأفاد بيان صادر عن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز أن القافلة المكونة ‏من 200 شاحنة تحمل مواد إغاثة مخصصة لـــ 12 مديرية في تعز، معرباً عن إدانته ‏استمرار الانقلابيين في احتجاز قوافل الإغاثة.‏

وناشد البيان الذي بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، المنظمات الدولية الإنسانية ‏كافة بالتخاطب والضغط على الانقلابيين بسرعة الإفراج عن قافلة الإغاثة المحتجزة ، مطالباً في ‏ذات الوقت برنامج الغذاء العالمي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ، جيمي ماكغولدريك، ‏بتغيير مسار ترحيل الإغاثة لمحافظة تعز عبر مناطق آمنة تضمن الاستمرار بوصولها إلى ‏المستحقين عبر المنفذ الوحيد والآمن المتمثل بميناء عدن.‏

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