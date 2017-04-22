5 أعشاب حارقة للدهون تزيد من رشاقتك

- متابعات_فجر
- تتمنى الكثير من السيدات التمتع بجسم رشيق يزيد من أنوثتهن ويجعلهن أكثر جاذبيةً وتألقا، إلا أن ذلك يبدو حلما صعب المنال، خاصةً بعد التغيرات الكبيرة التي تطرأ عليهن إثر الحمل والولادة.
- وفي الوقت الذي تسعى فيه الكثيرات إلى اتباع أنظمة حمية قاسية من أجل استعادة رشاقتهن، يؤكد خبراء التغذية على أن تلك الخطوة لوحدها قد تكون غير كافية في حال تم الإستغناء بشكل نهائي عن الحل الطبيعي، حيث أثبتت الدراسات تواجد مجموعة هامة من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد على تسريع عملية الأيض، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل سليم وصحي. أما إذا كنت تتساءلين عن أهم هذه الأعشاب، فكل ما عليك فعله هو متابعة بقية مقالنا التالي. اكتشفي إذا!
- أبرز 5 أعشاب حارقة للدهون
- 1. الزنجبيل
- أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون الزنجبيل بشكل منتظم تزيد فرصتهم في خسارة الوزن بنسبة تصل إلى 20% بالمقارنة مع أولائك الذين لا يقومون بذلك؛ نتيجةً تبدو منطقيةً إذا ما نظرنا إلى تركيبة عشبة الزنجبيل، حيث تتسم هذه الأخيرة بثرائها بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل على طرد السموم والدهون من الجسم. احرصي إذا على إضافتها إلى وجباتك اليومية أو قومي بشرب مغلاها وستكتشفين النتائج بنفسك!
- 2. القرفة
- إذا كنت حقا ترغبين في المحافظة على رشاقة جسمك، فلا تتوقفي مطلقا عن تناول الأغذية الغنية بالقرفة، حيث تتسم هذه الأخيرة بقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع؛ مما يجنبك الإفراط في تناول المأكولات؛ كما تعد هذه الأخيرة أيضا من الأعشاب الحارقة للدهون والكوليسترول، والتي يستمر مفعولها حتى بعد الانقطاع عن أكلها لمدة 20 يوم، فماذا أفضل من ذلك!
- 3. الشاي الأخضر
- يتسم الشاي الأخضر أيضا بقدرته الكبيرة على تسريع عملية الأيض، وذلك بفضل ثراء تركيبته بالمواد المضادة للأكسدة على غرار حمضي الجاليك والأسكوربيك، إلى جانب أيضا الكيتيكينات، والكاروتينات، والتوكوفيرول؛ والتي تساهم جميعها في تفتيت دهون الجسم وطرد السموم منه. وحتى يتسنى لك الاستفادة من هذه المميزات، ننصحك بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميا، وذلك بعد الانتهاء من تناول طعامك بساعة على الأقل، حيث أن شربه قبل ذلك من شأنه أن يتسبب في امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم، كما أن أخذه على الريق صباحا قد يخلق لك العديد من المشكلات الصحية، خاصةً على معدتك.
- 4. النعناع
- والنعناع أيضا من الأعشاب الرائعة في المحافظة على رشاقة الجسم، حيث يتسم هو الآخر بقدرته الكبيرة على تسريع عملية الأيض وحرق الطعام بالمعدة، كما أنه يعد من أقدم الوسائل المعتمدة للتخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي بفضل فعاليته في تقليص الغازات وعلاج عسر الهضم والمغص والإسهال. أما عن أفضل طريقة للاستفادة منه، فهي تناول كوب من مغلاه يوميًا كما ينصح بذلك خبراء التغذية.
- 5. بذور الكتان
- كما القرفة، تساعد بذور الكتان أيضا على تعزيز الشعور بالشبع، وذلك نظرا لثراء تركيبتها بالألياف النباتية التي تنهي الرغبة في الأكل بمجرد تناول كميات بسيطة منها. ولتسريع عملية الأيض، ينصح خبراء التغذية بضرورة طحن بذور الكتان، حيث أن أكلها على هيئة حبوب لا يضمن الاستفادة الكاملة منها.
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