السيرة الذاتية لوزير “الإعلام والثقافة” الدكتور عواد بن صالح العواد

واس-فجر :

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور عواد بن صالح العواد الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام .

ولد في الرياض في 26 / 2 / 1392هـ ، متزوج ولديه ثلاثة أبناء .

المؤھل العلمي:

– حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة ورك عام 2000م ، وعلى شھادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام1996م.

– حصل على شھادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض عام 1993م.

الدورات التدريبية :

– حاصل على برنامج جامعة ھارفرد للتنفيذيين.

– حاصل على برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية.

– حاصل على برنامج كرانفيلد المكثف للإدارة العليا.

– حاصل على برنامج العمليات المصرفية معھد الدراسات المالية.

– حاصل على برنامج أيزن ھاور للقيادات الشابة.

خدماته:

– 2015م تم تعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمھورية ألمانيا الاتحادية.

– 2013 م عمل مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لسمو ولي العھد.

– 2010م عمل مستشارا لسمو أمير منطقة الرياض.

– 2004 م شغل منصب نائب محافظ الھيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يھدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقا للمعايير العالمية.

– 2000م بدء عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حيث كان مديرا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعھد المالي.

– رأس وفد المملكة المناط به اجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمھا المملكة مع دول العالم المختلفة.

معلومات أخرى:

– عضو مجلس حماية المنافسة في دورته الأولى والثانية.

– عضو محكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة العربية.

– عضو اللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي.

– عضو مجلس ادارة مركز الرياض للتنافسية.

– عضو اللجنة الاقتصادية للحوار الاستراتيجي مع أمريكا.

– عضو لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا MENA-OECD

– عضو مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.